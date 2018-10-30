Эквадор отклонил жалобу Ассанжа

Суд Эквадора отклонил иск основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадорский МИД вправе определять условия проживания Ассанжа, счел суд. Адвокаты основателя WikiLeaks собираются обжаловать это решение.
Ассанж жаловался на новые правила, согласно которым он, в частности, должен сам оплачивать счета за медицинские услуги и телефонные звонки, а также тщательнее убирать за своим котом. Правила также гласят, что все, кто хочет увидеться с Ассанжем, в том числе и его адвокаты, должны раскрывать данные о своих учетных записях в соцсетях, а также серийные номера смартфонов и планшетов.
Ассанж в ходе заседания по телефону заявил, что эти нормы могут быть знаком того, что Эквадор хочет выдворить его из посольства. По словам Ассанжа, президент страны Ленин Морено уже определился с тем, чтобы больше не давать ему убежища и пока просто не выпустил официального документа на этот счет.
"Если мистер Ассанж хочет остаться и следовать правилам,… то он может оставаться в посольстве так долго, как захочет", - сказал прокурор Иниго Сальвадор.
Он добавил, что проживание Ассанжа уже обошлось Эквадору в 6 млн долларов, сообщает Reuters.
Ранее Ассанж отказался соблюдать правила поведения, которые для него составили власти Эквадора.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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