Гомельские католики проведут ночь Хэлоуина в костеле

Гомельские католики впервые примут участие в моливенной акции в Ночь всех святых – соберутся перед Пресвятыми Дарами в гомельском костеле.

Молитвенную акцию Holly Win – «Святая победа» – практикуют в ночь с 31 октября на 1 ноября во многих католических храмах мира. В эту ночь тысячи молодых христиан собираются на молитвенное бдение и созерцание Пресвятых Даров, посвященное победе Христа над смертью, сатаной и адом, сообщает katolik.life.

“Будем молиться вместе с нашей молодежью о святости для нее и всего прихода. Начало – после вечерней святой Мессы в среду, окончание – перед службой в 8 утра в четверг”, – рассказывает настоятель кс. Юрий Воронко.

Источник: krynica.info