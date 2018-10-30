Раввин Йегуди обратился к госчиновникам с призывом остановить немотивированную постановку семей на СОП

Белорусский раввин Игаэл Йегуди – политолог, аналитик по вопросам демографического суверенитета и семейной политики белорусских пролайф-организаций, – обратился к заместителю главы Администрации президента Беларуси Николаю Снопкову с призывом сделать все возможное «для прекращения СОП-произвола и индустрии отъема детей».
Копии письма отправлены министру образования Игорю Карпенко, председателю Национальной комиссии по правам ребенка Владимиру Липскому, начальнику главного идеологического управления Администрации президента Беларуси Александру Ильясевичу, депутатам парламента, сообщает katolik.life.
“ Очевидно всякому разумному человеку, что единственной реальной причиной для отъема детей от родителей, от матери, от кровной родни может служить лишь реальная угроза их жизни и/или здоровью, в самом прямом и буквальном смысле этих слов. Отнимать детей «за бедность» недопустимо”, – настаивает автор обращения, напоминая, что сегодня в Беларуси обсуждается установление критериев СОП (социально-опасного положения).
Часто причиной угрозы постановки в СОП служит тот факт, что мать не работает.
“Выйдя из декрета, мать-одиночка на протяжении полугода не устроилась на работу. Как правило, такой женщине помогают ее родные, иногда и отец ребенка. Она не является обузой для родного государства. Тем не менее, именно эта категория женщин стала целевой группой для загона на тяжелые и низкооплачиваемые работы под угрозой отбирания детей”, – подчеркивает Игаэл Йегуди.
Йегуди уверен, что в реальности забота госорганов о детях часто выливается в «деструктивную деятельность «соцпедагогов», которые настраивают детей против родителей».
Источник: krynica.info
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