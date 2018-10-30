В СБ ООН отказались заслушать представителей "ЛНР"

Члены Совета безопасности ООН во вторник, 30 октября, отклонили предложение Российской Федерации пригласить для участия в заседании Совбеза представителей "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает служба новостей ООН в Twitter.

Такое решение было принято во время заседания Совета безопасности ООН по Украине в Нью-Йорке. Предложение России о приглашении представителей "Л/ДНР" не поддержали.

Перед началом заседания группа из восьми европейских членов Совбеза в совместном заявлении подтвердила позицию Евросоюза по Украине, заявила о полной поддержке независимости и территориальной целостности Украины и осудила так называемые "выборы" в "ДНР".

Напомним, открытое заседание Совбеза ООН проходит по инициативе Украины. На нем рассматриваются вопросы, касающиеся ситуации на Донбассе.

Ранее Совет Безопасности ООН призвал все стороны конфликта на Донбассе выполнять минские соглашения.

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Источник: korrespondent.net