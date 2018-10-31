Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2018, среда, 01:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
31. 10. 2018

Россиянка родила в супермаркете у кассы

В Омской области России жительница города Называевска отправилась за покупками и родила прямо в магазине на кассе. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовало местное СМИ.

По словам сотрудников магазина, покупатели отнеслись к происходящему на удивление спокойно. Роды принимала кассир и две подруги беременной женщины, которые пришли вместе с ней. Ребенок появился на свет еще до приезда медиков, мальчика назвали Иваном.

Позже выяснилось, что это уже шестой ребенок в семье 28-летней женщины. В прошлый раз фельдшер принимала у нее роды прямо в карете скорой помощи.

Ранее в Одессе женщина родила двойню по дороге с пляжа Отрада, где она гуляла по Трассе здоровья.

В Варшаве женщина родила ребенка на станции метро

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Никита, ты кормил кота, когда я уезжала? 
- Да, с ним все в порядке! 
- А рыбок? 
- Э-э-э, это был непростой выбор!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.