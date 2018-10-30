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30. 10. 2018

В Гродно философ прочла прихожанам лекцию о христианстве в современной культуре

В Гродно 28 октября в Университете семейных знаний «Радзіна» при православном кафедральном Покровском для прихожан-родителей с образовательной лекцией «Христианские ценности и духовные доминанты современности: компаративный анализ» выступила доцент, кандидат философских наук Снежана Семерник.

В ходе беседы речь шла о важности для человека понимать духовную составляющую процессов происходящих в обществе, сообщает orthos.org.

«Сегодня время, культура и само общество агрессивно по отношению к человеку. Культура не возвышает, как это было раньше, а наоборот — обезображивает нас и наших детей. Нам важно знать в каком окружении мы живем и на кого нас делают похожими. Впрочем, если смотреть сквозь призму Священного Писания, то становится понятно, куда идет этот процесс,» — отметила Снежана Семерник.

4 ноября встречу проведет врач, руководитель семейного центра «Рамонак»  и преподаватель МРП Наталья Железная.

Источник: krynica.info

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