В гродненском Покровском соборе провели вечер памяти барда Александра Галича

В Гродно в православном кафедральном Покровском соборе 28 октября в Клубе православного общения состоялся музыкально-поэтический вечер «Когда я вернусь…», посвященный 100-летию барда Александра Галича.

Клирик собора иерей Павел Касперович во вступительном слове отец Павел охарактеризовал творческий и жизненный путь известного барда и поэта, который в поисках истины не поддался давлению лицемерного идеологического аппарата руководящей партии, но, стойко перенося невзгоды и лишения, остался верным своим идеалам, сообщает orthos.org.

В вечере учавствовали актеры Александр Кологрив, Татьяна Евтух, Александра Литвиненок, Валерий Карышев, Ольга Авасильки, барды Татьяна Соловьева, Алесь Денисов, Сергей Ильюшенко.

В финале голосом истории прозучал отзыв известного священника Александра Меня, который крестил Александра Галича в зрелом возрасте (фрагменты фильма «Изгнание» 1989 года Иосифа Пастернака).

Источник: krynica.info