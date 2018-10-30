Священник из Островца организовал на погранзаставе выставку о любви и семье

В Гудогае в пограничной комендатуре в Островецком районе 25 октября начала свою работу выставка под названием «Молодежь – за жизнь, нравственность и семейные ценности», организована настоятелем православного Петропавловского храма протоиереем Георгием Савицким.

На переносных стендах размещена актуальная информация для молодежи: о настоящей любви; о целомудрии и верности; о пагубности гражданских браков и абортов, о христианском понимании семьи, сообщает lida-eparhia.by.

Источник: krynica.info