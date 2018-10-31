За 44 года человек уничтожил 60% животных на Земле - доклад

С 1970 по 2014 годы на Земле были уничтожены 60 процентов всех существующих животных. Такие цифры приводятся в совместном докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Лондонского зоологического общества.

Всего с начала человеческой цивилизации в мире были истреблены 83% млекопитающих и половина всех растений. Ученые назвали главной причиной исчезновения видов сельскохозяйственную деятельность человека (она затронула уже три четверти суши на планете); охоту, из-за которой в мире исчезло около 300 видов животных; химическое загрязнение океана (из-за чего на гибель обречена половина мировой популяции касаток).

Самая тяжелая ситуация сложилась в Южной и Центральной Америке. На указанной территории из-за вырубки лесов популяция позвоночных сократились на 89%. Ученые подсчитали, что каждые два месяца в этом регионе исчезает часть тропической саванны размером с Лондон.

В докладе говорится, что если сегодня прекратить уничтожать животных, то природе понадобится пять-семь миллионов лет на то, чтобы восстановиться.

Напомним, ранее в Индии обезьяна взяла в заложники маленького ребенка. На Шри-Ланке пенсионерка умерла от удара кокосом, который в нее бросила обезьяна.

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Источник: korrespondent.net