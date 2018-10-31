За 44 года человек уничтожил 60% животных на Земле - доклад

С 1970 по 2014 годы на Земле были уничтожены 60 процентов всех существующих животных. Такие цифры приводятся в совместном докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Лондонского зоологического общества.
Всего с начала человеческой цивилизации в мире были истреблены 83% млекопитающих и половина всех растений. Ученые назвали главной причиной исчезновения видов сельскохозяйственную деятельность человека (она затронула уже три четверти суши на планете); охоту, из-за которой в мире исчезло около 300 видов животных; химическое загрязнение океана (из-за чего на гибель обречена половина мировой популяции касаток).
Самая тяжелая ситуация сложилась в Южной и Центральной Америке. На указанной территории из-за вырубки лесов популяция позвоночных сократились на 89%. Ученые подсчитали, что каждые два месяца в этом регионе исчезает часть тропической саванны размером с Лондон.
В докладе говорится, что если сегодня прекратить уничтожать животных, то природе понадобится пять-семь миллионов лет на то, чтобы восстановиться.
Напомним, ранее в Индии обезьяна взяла в заложники маленького ребенка. На Шри-Ланке пенсионерка умерла от удара кокосом, который в нее бросила обезьяна.
В Замбии убьют две тысячи бегемотов
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.