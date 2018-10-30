В Глубоком прошла акция «Мы вместе» для людей с ограничениями

В Глубоком 28 октября в седьмой раз прошла благотворительная акция «Мы вместе», организованная католическим благотворительным обществом «Каритас» Витебской епархии и приходом Святой Троицы.
Цель мероприятия — напомнить обществу о проблемах инвалидов и их права. Участие в нем приняли люди с ограниченными возможностями, их опекуны и представители социальных центров, сообщает catholicnews.by.
По традиции, сначала участники собрались в храме, где их приветствовал местный настоятель кс. Николай Тихонович. Он призвал всех, независимо от конфессии и вероисповедания, вместе прочитать молитву за спонсоров и волонтеров, благодаря которым стало возможным проведение этого мероприятия.
Затем состоялось торжественное шествие от костела до городского Дома культуры, где и прошла основная часть праздничной программы.
«Такие мероприятия дают тепло в отношениях между людьми, тепло, что исходит от человека, тепло, которое побеждает, которое исходит от наших сердец. И на таких мероприятиях мы должны учиться доброте у тех людей, которые сегодня здесь присутствуют», – говорит директор «Каритас» Витебской епархии кс. Андрей Онискевич.
Праздник начался в танцевальном зале, где участников ждали игры и танцы. Также участников ждал стол с угощениями, который был накрыт в зале. А напоследок программы участники получили маленькие памятные подарки.
Пока волонтеры и гости веселились в танцевальном зале, священники и представители социальных центров приняли участие в Круглом столе, где обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями и отношением к ним нашего общества и представителей государственной власти.
Источник: krynica.info
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