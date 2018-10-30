Митрополит Павел: На католических богослужениях телом я присутствую, духом – нет

Митрополит Минский и заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, принял участие в очередном выпуске телепрограмме “Беседы с владыкой Павлом”, вышедшей в эфир 27 октября
Программа была посвящена вопросам экуменизма. Отвечая на вопрос о присутствии католических священников на православных праздничных службах, митрополит Павел поясняет: “Молятся они или нет – я не знаю. Мне неоднократно доволилось бывать у католиков на мероприятиях, там мы представляли Русскую Православную Церковь. Но сказать, что я с ними молился, – не знаю. Хотя я там молился. У меня есть четки, они меня всегда выручают. Когда я у католиков – у них свое, у меня свое. У меня есть Иисусова молитва, не знаю, слышит меня Бог или нет, надеюсь, что слышит. Но я исполняю свою церковно-дипломатическую миссию, я среди них присутствую, но не духом, телом я там присутствую, духом – нет”, – поясняет митрополитв Павел смысл своего присутствия на католических богослужениях.
“Помню у епископалов в Нью-Йорке, они там все такие добрые, подхолят к нам с облатками, мы говорим, что не можем, мы не против вас, но вероучение не позволяет, как в народе говорят, дружба дружбой, а табачок врозь. Так и в Церкви. Дружба ружбой, но канонические вещи мы не хотим изменять. Я не исключаю, что, побывав в нашем храме, кто-то примет православие, были такие случаи, что даже католики принимали. Поэтому нельзя никого прогонять, может, придет время, – и они к нам придут. А если выгоним – они тогда точно не придут. Лучше согрешить в любви, чем в ненависти. Пэтому любите людей! Но не предавайте свою веру”, – призывает митрополит Павел.
Источник: krynica.info
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.