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30. 10. 2018

Митрополит Павел: На католических богослужениях телом я присутствую, духом – нет

Митрополит Минский и заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, принял участие в очередном выпуске телепрограмме “Беседы с владыкой Павлом”, вышедшей в эфир 27 октября

Программа была посвящена вопросам экуменизма. Отвечая на вопрос о присутствии католических священников на православных праздничных службах, митрополит Павел поясняет: “Молятся они или нет – я не знаю. Мне неоднократно доволилось бывать у католиков на мероприятиях, там мы представляли Русскую Православную Церковь. Но сказать, что я с ними молился, – не знаю. Хотя я там молился. У меня есть четки, они меня всегда выручают. Когда я у католиков – у них свое, у меня свое. У меня есть Иисусова молитва, не знаю, слышит меня Бог или нет, надеюсь, что слышит. Но я исполняю свою церковно-дипломатическую миссию, я среди них присутствую, но не духом, телом я там присутствую, духом – нет”, – поясняет митрополитв Павел смысл своего присутствия на католических богослужениях.

“Помню у епископалов в Нью-Йорке, они там все такие добрые, подхолят к нам с облатками, мы говорим, что не можем, мы не против вас, но вероучение не позволяет, как в народе говорят, дружба дружбой, а табачок врозь. Так и в Церкви. Дружба ружбой, но канонические вещи мы не хотим изменять. Я не исключаю, что, побывав в нашем храме, кто-то примет православие, были такие случаи, что даже католики принимали. Поэтому нельзя никого прогонять, может, придет время, – и они к нам придут. А если выгоним – они тогда точно не придут.  Лучше согрешить в любви, чем в ненависти. Пэтому любите людей! Но не предавайте свою веру”, – призывает митрополит Павел.

Источник: krynica.info

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