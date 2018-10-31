США прокомментировали действия РФ в Азовском море

Соединенные Штаты назвали действия России в Азовском море такими, что подрывают международное право и нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил во время заседания СБ ООН заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн, сообщает Укринформ.
"Агрессивные действия в Азовском море, где Россия мешает доступу в украинские порты, являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, и подрывают международное право", - подчеркнул американский дипломат.
Он отметил, что это мешает как процессу переговоров в нормандском формате, так и диалогу между представителями США и России Куртом Волкером и Владиславом Сурковым.
Кроме того, представитель США заявил, что "выборы", которые Россия хочет устроить на оккупированных территориях Донбасса, препятствуют имплементации Минских договоренностей.
Коэн подчеркнул, что выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и по стандартам ОБСЕ. "Запланированные выборы не соответствуют этим требованиям", - подчеркнул он.
"Минские соглашения призывают к разоружению незаконно вооруженных формирований. Россия использует эти так называемые "выборы" для достижения собственных целей", - добавил американский дипломат.
Он также заявил, что Соединенные Штаты "вновь осуждают дестабилизирующие действия РФ в Украине. Мы объявили о том, что санкции, наложенные на Россию, не будут сняты до полного выполнения Минских договоренностей".
Напомним, открытое заседание Совбеза ООН проходит по инициативе Украины. На нем рассматриваются вопросы, касающиеся ситуации на Донбассе.
Ранее Совет Безопасности ООН призвал все стороны конфликта на Донбассе выполнять минские соглашения.
В СБ ООН отказались заслушать представителей "ЛНР"
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Источник: korrespondent.net
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