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31. 10. 2018

Итальянская мафия объявила награду за полицейскую собаку

В Италии неаполитанская преступная организация Каморра объявила награду в пять тысяч евро за голову полицейской собаки по кличке Почо, которая занимается поиском наркотиков. Об этом сообщает издание La Stampa.

За время службы в полиции пес выявил более двух тонн наркотиков, из-за чего мафиози потеряли несколько миллионов евро. Последнюю крупную партию запрещенных веществ Почо нашел несколько недель назад в провинции Салерно, обнаружив в тайнике 30 килограммов кокаина.

Также, по словам полицейских, собака смогла отыскать наркотики, замаскированные под сухую детскую смесь в пластиковой бутылочке.

Почо попал в полицию из семьи местного жителя, которому пришлось отдать пса из-за аллергии. Джек-рассел-терьеру уже девять лет, ему остался год службы до выхода на пенсию. Преступники уже пытались избавиться от собаки, подбросив ей отравленные фрикадельки, но безуспешно.

Ранее главарь одной из колумбийских банд назначил вознаграждение за голову полицейской собаки, специализирующейся на поиске наркотиков. 

Довольная служебная собака прославилась в Сети

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Источник: korrespondent.net

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