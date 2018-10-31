В тюрьме США найден мертвым главарь бостонской мафии

Главарь бостонской мафии Джеймс Балджер по прозвищу Уайти скончался за решеткой. Об этом сообщает ABC News.

89-летний лидер криминальной группировки Winter Hill был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме штата Западная Вирджиния во вторник, 30 октября.

Балджер отбывал наказание с 2013 года по обвинению в 11 убийствах, отмывании денег, вымогательстве и хранении оружия. Его приговорили к двум пожизненным срокам и пяти годам тюрьмы дополнительно.

До того ареста в 2011 году он скрывался от властей на протяжении 20 лет. В списке ФБР Уайти был самым разыскиваемым преступником после террориста номер один Усамы бен Ладена.

Балджер стал прототипом главы ирландской преступной группировки Фрэнка Костелло - одного из главных героев фильма Мартина Скорсезе Отступники. Кроме того, в 2015 году на экраны вышел фильм Черная месса с Джонни Деппом в главной роли. Картина рассказывает о жизни Балджера.

Напомним, в начале года в Италии в ходе спецоперации задержали 40 мафиози. Их обвиняли в вымогательстве, кражах, незаконном хранении оружия, мошенничестве, а также угрозах и насилии.

До этого на севере Италии полиция провела масштабную облаву на членов калабрийской мафии Ндрангета.

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Источник: korrespondent.net