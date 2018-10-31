Депутат Мирошниченко проспорил Вилкулу гимн пионеров

Депутат Игорь Мирошниченко проспорил своему коллеге из Оппозиционного блока Александру Вилкулу и процитировал строки пионерского гимна в эфире телеканала NEWSONE.
В ходе дискуссии Мирошниченко подчеркнул, что в публичной сфере все обязаны использовать государственный язык, а в быту украинец имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно. Александр Вилкул возразил ему, заявив, что все изучали украинский язык в Советском союзе.
"Вы больше 30 секунд не проговорите (на украинском, - ред.). Давайте поспорим: если Вы больше десяти минут поговорите на украинском, я готов - не знаю, ставьте свои условия", - предложил Мирошниченко.
Вилкул ответил, что его оппонент должен будет спеть гимн пионеров. Мирошничено пообещал процитировать.
В течение более получаса программы нардеп от "Оппоблока" общался исключительно на украинском, и Мирошниченко признал, что тот знает язык.
"Господин Вилкул молодец, постарался, признаю… Я увидел, что Вы знаете украинский. Не нарушайте закон Украины о статусе нардепа и используйте его везде в своей публичной работе. Каждый депутат должен начинать с себя", - призвал Мирошниченко коллегу и процитировал первый куплет гимна.
Ранее детская писательница Лариса Ницой со скандалом покинула студию телеканала NEWSONE. Она была недовольна тем, что ведущая программы Большой вторник Диана Панченко отказалась переходить на украинский язык.
Язык доведет. Политскандалы начала октября
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Источник: korrespondent.net
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