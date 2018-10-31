В ЕС сделали заявление по "выборам" в "ЛДНР"

Восемь стран - членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса. Соответствующее заявление перед началом заседания Совета безопасности ООН зачитала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на брифинге, который транслировался на сайте Организации.
К этому заявлению присоединились Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия. Британский дипломат заявила, что это заявление демонстрирует последовательность позиции ЕС относительно Украины. "Мы как государства - члены Европейского Союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", - говорится в заявлении.
"Мы осуждаем незаконные так называемые "выборы", запланированные на 11 ноября на неподконтрольных правительству территориях в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике". Если они состоятся, эти незаконные выборы будут противоречить обязательствам, сделанным в соответствии с Минскими соглашениями и нарушат украинское законодательство", - отмечается в заявлении.
В нем отмечается, что любые подобные незаконные выборы будут несовместимы с суверенитетом и территориальной целостностью Украины. "Мы призываем международное сообщество объединить усилия, чтобы выступить против этих незаконных выборов, которые только могут способствовать подрыву усилий, направленных на достижение мира в регионе. Мы настоятельно призываем сепаратистов отказаться от планов проведения выборов и призываем Россию использовать ее значительное влияние с целью остановить проведение этих так называемых выборов", - добавили авторы заявлении.
Напомним, через неделю после гибели в результате взрыва в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР". В Москве тогда проведение этих "выборов" на Донбассе назвали необходимой в сегодняшних условиях мерой.
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Франция сделала заявление по "выборам" в "ЛДНР"
Источник: korrespondent.net
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