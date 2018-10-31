В США прокомментировали лишение гражданства по рождению

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что планы Белого дома по лишению детей незаконных мигрантов права на американское гражданство по рождению, возможно, не противоречат конституции США.

"Мы все очень ценим суть четырнадцатой поправки конституции США, но Верховный суд США так и не постановил, относятся ли эти слова к лицам, находящимся в стране нелегально, или нет", - сказал Пенс в интервью американскому порталу Politico.

"Наша основная цель заключается в том, чтобы исправить сломанную иммиграционную систему", - добавил он.

По его словам, право на предоставление американского гражданства на основании того, что человек родился на территории Соединенных Штатов, закрепленное в 14-й поправке к конституции США, служит своего рода магнитом, притягивающим в страну нелегальных мигрантов.

"В первую очередь давайте признаем существование кризиса на нашей южной границе", - отметил он, говоря о мигрантах из стран Центральной Америки, приближающихся к границе США с Мексикой в составе так называемого каравана.

По словам вице-президента, одной из причин сложившейся ситуации стало то, что некоторые положения американского законодательства "могут служить магнитом, который притягивает людей" в США. "Честно говоря, гражданство по праву рождения - одно из них", - уверен Пенс.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп намерен подписать документ, согласно которому порядок автоматического предоставления американского гражданства всем детям, рожденным в США, в том числе детям мигрантов, будет отменен.

Трамп придумал, что делать с караванами мигрантов

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Источник: korrespondent.net