Сутки на Донбассе: 21 обстрел, двое раненых

За минувшие сутки сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в среду, 31 октября.

Отмечается, что противник шесть раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Сепаратисты осуществили обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское.

Из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Песков, Ломакиного и Луганского. Опорные пункты наших войск у последнего сепаратисты также накрывали огнем из минометов 120 калибра. По позициям у этого населенного пункта на Светлодарском направлении противник применил тяжелое вооружение всего - 3 раза.

"Сегодня зафиксировано два вражеских обстрела. По позициям Объединенных сил из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, огонь велся у Лебединского. Потерь не допущено", - добавили в штабе.

Напомним, за сутки 29 октября сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий получил ранения.

Как сообщалось, 30 октября Совбез ООН провел открытое заседание с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

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Источник: korrespondent.net