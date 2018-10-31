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31. 10. 2018

Найден фюзеляж разбившегося в Индонезии самолета

Глава вооруженных сил Индонезии заявил, что поисково-спасательная команда обнаружила часть потерпевшего крушение самолета Lion Air. Об этом в среду, 31 октября, пишет South China Morning Post.

"Мы серьезно верим, что нашли часть фюзеляжа JT610", - цитирует издание главу ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

По его словам, поисковая группа располагает координатами и теперь должна подтвердить, что это фюзеляж.

Ранее сообщалось, что у самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии, были технические проблемы.

При крушении самолета в Индонезии никто не выжил

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Источник: korrespondent.net

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