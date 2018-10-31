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31. 10. 2018

В Афганистане разбился военный вертолет, 25 погибших

Вертолет ВС Афганистана потерпел крушение в провинции Фарах на западе страны. Об этом в среду, 31 октября, пишет RТ со ссылкой на телеканал TOLO News.

Отмечается, что на борту находились не менее 20 человек, включая военных чиновников и членов совета провинции.

По предварительным данным, два вертолета летели вместе, один из них разбился.

В результате крушения все находившиеся на борту погибли.

Причины аварии устанавливаются.

По данным Reuters, на борту вертолета находились 25 военных и чиновников.

Ранее в Филиппинском море военный вертолет MH-60 Seahawk рухнул на палубу авианосца Рональд Рейган.

Также сообщалось, что в Польше потерпел крушение военный вертолет Ми-2.

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Источник: korrespondent.net

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