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31. 10. 2018

США и Япония начали совместные учения с участием 50 тыс. военных

Вооруженные силы США и Японии в среду, 31 октября, начали совместные военные учения Keen Sword. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Предполагается, что совместные маневры продлятся до 8 ноября.

Известно, что учения проводятся на территории Японии, в них задействованы сухопутные подразделения, авиация и военно-морские силы двух стран.

"В маневрах принимают участие около 47 тысяч японских и примерно 9,5 тыс. американских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как ожидается, в первый день маневров будут отработаны спасательные учения на американской базе Мисава в японской префектуре Аомори.

Ранее в Норвегии начались масштабные стратегические учения НАТО Единый трезубец - 2018 (Trident Juncture 2018) при участии США и еще 30 стран.

Также сообщалось, что американский атомный авианосец Гарри Трумэн впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику.

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Источник: korrespondent.net

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