В России произошел взрыв у здания ФСБ, есть погибшие

Рядом со зданием ФСБ по Архангельской области России произошел взрыв, в результате которого один человек погиб. Об этом в среду, 31 октября, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах.

"Медики сделали все возможное, но ничем не смогли помочь пострадавшему при хлопке в центре Архангельска. Он скончался от полученных травм", - сказали в службе скорой помощи.

В связи с хлопком из здания эвакуированы все сотрудники.

"Предварительно у входа в здание УФСБ в центре Архангельска раздался небольшой мощности хлопок не бытового характера", - уточнил собесебник агентства.

По данным телеграмм-канала Mash, при взрыве пострадали два сотрудника ФСБ. Мужчина с осколочными ранениями - в реанимации, женщину сейчас осматривают.

"По предварительным данным, взрывное устройство сработало между первой и второй дверью. Около металлодетектора", - говорится в сообщении.

Как сообщает местный портал 29.ru, движение в районе инцидента перекрыто.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошел взрыв из-за неполадок электрокабеля. Никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net