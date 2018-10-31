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31. 10. 2018

В США разбился вертолет, есть жертвы

В США на стоянке трейлеров в штате Флорида разбился вертолет, в результате чего два человека погибли и еще один пострадал. Об этом во вторник, 30 октября, сообщила телекомпания Fox News.

Отмечено, что авиакатастрофа произошла в городе Себринг в округе Хайлендс после того, как вертолет вылетел из местного аэропорта.

Известно, что в полете вертолет зацепился за линии электропередачи.

"В результате аварии был уничтожен один трейлер и еще три повреждены. Пострадавший находился на земле в момент падения вертолета, он получил ожоги рук и ног и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Ранее вертолет ВС Афганистана потерпел крушение в провинции Фарах на западе страны. На борту находились не менее 20 человек, включая военных чиновников и членов совета провинции.

Также сообщалось, что вертолет владельца английского футбольного клуба Лестер сити (Leicester City) разбился у стадиона в Лестере.

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Источник: korrespondent.net

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