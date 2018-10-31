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31. 10. 2018

Австрия выходит из миграционного пакта ООН - СМИ

Австрия вслед за США и Венгрией выйдет из глобального пакта ООН о миграции. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на канцлера страны Себастьяна Курца.

Согласно сообщению, Австрия обеспокоена по поводу своего суверенитета и потенциальных ограничений в отношении свободы действий.

Австрия не подпишет соглашение, касающееся прав беженцев и мигрантов, которое примут в декабре на конференции ООН в Марокко, говорится в материале.

Правительство должно принять решение по этому договору 31 октября.

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила политическую декларацию, известную как Нью-Йоркская декларация, в которой члены ассамблеи согласились в течение двух лет провести переговоры по пакту о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

Отметим, в июле о выходе из переговоров по глобальному миграционному пакту ООН объявила Венгрия. Будапешт последовал США, которые вышли из переговоров относительно миграционного пакта в прошлом году в декабре.

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Источник: korrespondent.net

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