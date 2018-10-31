СБУ разоблачила вербовку спецслужбами жен украинских военных

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили неоднократные факты вербовки представителями ФСБ РФ и "МГБ "ЛДНР" близких родственников украинских военнослужащих. Об этом в среду, 31 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что жены трех офицеров Вооруженных Сил Украины были завербованы во время пребывания у своих родителей в РФ и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

"На женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. Вследствие чего они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов. От женщин также пытались получить информацию о воинских званиях, должностях, местах нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военных подразделениях, где они проходят службу, их задействование в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативники военной контрразведки СБУ предупредили втягивание в противоправную деятельность гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с иностранными спецслужбами.

"После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию, женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовки и полученных задач", - доложили в СБУ.

Ранее в СБУ заявили о получении сведений о вербовке украинского бизнесмена Тимофея Нагорного российской Федеральной службой безопасности.

Также СБУ заявляла о разоблачении представителей органов местного самоуправления в Запорожской области, которые с июля 2015 года по октябрь 2018 года сотрудничали с российскими спецслужбами.

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Источник: korrespondent.net