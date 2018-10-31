Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2018, среда, 12:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
31. 10. 2018

Названа причина аварии ракеты Союз

Авария ракеты Союза-ФГ произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Об этом сообщил в среду, 31 октября, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет РИА Новости.

"Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени", - сказал Крикалев.

По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени Союза-ФГ не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.

Напомним, во время запуска пилотируемого корабля Союз с космодрома Байконур 11 октября произошла авария за две минуты после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Спускаемый аппарат с космонавтами совершил аварийную посадку на территории Казахстана. Экипаж - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - выжил. Их уже достали из капсулы с помощью техники ПЭС-1, состояние космонавта и астронавта оценивается как удовлетворительное.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Обидно, когда кот целыми днями жрет, спит, ничего не делает, а жена его любит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.