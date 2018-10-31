Названа причина аварии ракеты Союз

Авария ракеты Союза-ФГ произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Об этом сообщил в среду, 31 октября, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет РИА Новости.
"Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени", - сказал Крикалев.
По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени Союза-ФГ не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.
Напомним, во время запуска пилотируемого корабля Союз с космодрома Байконур 11 октября произошла авария за две минуты после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.
Спускаемый аппарат с космонавтами совершил аварийную посадку на территории Казахстана. Экипаж - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - выжил. Их уже достали из капсулы с помощью техники ПЭС-1, состояние космонавта и астронавта оценивается как удовлетворительное.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.