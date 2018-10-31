Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2018, среда, 12:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
31. 10. 2018

В Польше завели дело на украинских программистов за игру об Освенциме

В Польше варшавская окружная прокуратура завела уголовное дело на украинских разработчиков компьютерной игры о концлагере Освенцим. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

В частности, указано, что расследование было начато по запросу Института национальной памяти Польши, поскольку в ведомстве считают подобные игры оскорблением польского народа и пропагандой фашизма. На данный момент польские правоохранители собирают доказательства.

Сообщается, что разработкой скандальной игры занималась компания Aliens Games. В ней можно играть как за заключенных, так и за эсэсовцев.

Как известно, в 1940-1945 годах концлагерь смерти Освенцим стал местом самого массового уничтожения мирных граждан немецким правительством за всю историю человечества.

Ранее в Польше оштрафовали двух туристов, которые пытались вынести в качестве сувенира кирпичи из крематория концлагеря Освенцим (Аушвиц).

Также сообщалось, что в Германии политик сядет в тюрьму за татуировку на спине силуэта концлагеря Освенцим.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Обидно, когда кот целыми днями жрет, спит, ничего не делает, а жена его любит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.