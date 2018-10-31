В Польше завели дело на украинских программистов за игру об Освенциме

В Польше варшавская окружная прокуратура завела уголовное дело на украинских разработчиков компьютерной игры о концлагере Освенцим. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.
В частности, указано, что расследование было начато по запросу Института национальной памяти Польши, поскольку в ведомстве считают подобные игры оскорблением польского народа и пропагандой фашизма. На данный момент польские правоохранители собирают доказательства.
Сообщается, что разработкой скандальной игры занималась компания Aliens Games. В ней можно играть как за заключенных, так и за эсэсовцев.
Как известно, в 1940-1945 годах концлагерь смерти Освенцим стал местом самого массового уничтожения мирных граждан немецким правительством за всю историю человечества.
Ранее в Польше оштрафовали двух туристов, которые пытались вынести в качестве сувенира кирпичи из крематория концлагеря Освенцим (Аушвиц).
Также сообщалось, что в Германии политик сядет в тюрьму за татуировку на спине силуэта концлагеря Освенцим.
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Источник: korrespondent.net
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