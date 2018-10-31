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31. 10. 2018

В Киеве и Сумах митингуют против новых цен на газ

У здания Кабинета министров, где в среду, 31 октября, состоится заседание правительства, проходит митинг против повышения цен на газ для населения, сообщают Вести.

Аналогичный митинг проходит на площади Независимости в Сумах, пишет SumyPost.

Сегодня депутаты Сумского горсовета должны рассмотреть и принять Обращение к президенту относительно немедленной отмены постановления Кабмина о повышении цены на газ для населения.

Отметим, митинг против повышения цен на газ состоялся под Кабмином неделю назад.

Напомним, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.

Позже стало известно, что тарифы на газ повысят еще минимум дважды.

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Источник: korrespondent.net

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