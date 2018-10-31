В Луганской области вступил в законную силу обвинительный приговор Сватовского райсуда об заключении к четырем годам тюрьмы жителя Луганска, которого Служба безопасности Украины разоблачила в участии в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР". Об этом в среду, 31 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, сотрудники контрразведки Управления СБУ в Харьковской области установили, что 22-летний мужчина с начала боевых действий на востоке страны активно отстаивал идеи отделения Луганской области от Украины и создания на ее территории псевдогосударственного образования.

"С октября 2015 года по январь 2016 года он был участником так называемой "второй отдельной мотострелковой бригады второго мотострелкового корпуса армии" "ЛНР", которая дислоцировалась вблизи села Пионерское Станично-Луганского района области. Сепаратист занимал должность сапера, выполнял задание по боевой охране и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Сепаратиста "ЛНР" приговорили к четырем годам тюрьмы

Вскоре, по данным спецслужбы, луганчанин переехал в Россию на заработки, однако вскоре снова вернулся на Донбасс.

"Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае на территории Харьковского района во время пересечения государственной границы Украины на пункте пропуска. Приговором суда указанный гражданин признан виновным в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участии в их деятельности. Он приговорен к четырем годам лишения свободы", - резюмировали в ведомстве.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению "ЛДНР".

Также сообщалось, что сотрудники контрразведки задержали в Донецкой области сепаратиста самопровозглашенной "ДНР".

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Источник: korrespondent.net