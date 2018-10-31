Субсидии вдвое выгоднее дотаций Нафтогазу - Рева

Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг является более эффективным механизмом, чем регулирование цен на энергоносители и дотации Нафтогазу. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Он пояснил, что эти средства через субсидии попадают к тем, у кого низкие доходы, а дотирование цены на газ снижало цену для всего населения, включая тех, кто имеет все возможности самостоятельно оплачивать.
"В 2014 году до расширения программы жилищных субсидий и со снижением цены ниже рыночной, госбюджет компенсировал потери Нафтогаза в объеме 114 миллиардов гривен в год. Все якобы получали дешевый газ, а потом все вместе платили его настоящую цену, но через бюджет. В этом году на субсидии тратится около 50 миллиардов гривен, что вдвое меньше, чем когда мы дотировали Нафтогаз", - добавил министр.
Рева также подчеркнул, что любое снижение цены ниже рыночной требует дальнейшего финансирования разницы из госбюджета, то есть, за счет налогоплательщиков.
Как сообщалось, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В Кабмине ранее заявили, что повышение тарифов на газ не повлияет на людей, которые получают субсидии.
Отметим, бюджет на 2019 год предусматривает расходы на субсидиина оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 55 миллиардов гривен.
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Источник: korrespondent.net
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