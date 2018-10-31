В Бердичеве легковушка сбила двух школьниц на пешеходном переходе

В Бердичеве Житомирской области автомобиль Chevrolet Aveo сбил двух школьниц на пешеходном переходе. Об этом в среду, 31 октября, сообщает пресс-служба областной полиции.

В частности, указано, что авария произошла вечером 30 октября на ул. Европейская.

"Водитель автомобиля, 66-летний местный житель, двигаясь в направлении центра города, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух школьниц в возрасте 13 и 14 лет. В результате аварии девушки получили травмы в виде ушибов конечностей", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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Источник: korrespondent.net