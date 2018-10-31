В Украине закрыли два морских канала

В Украине в среду, 31 октября, закрыты Херсонский морской канал и Бугско-Днепровско-Лиманский канал. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

Меры приняты из-за тумана, который наблюдается по всей стране, в том числе и в южных регионах закрыли два черноморских каналы.

Кроме того, из-за осложнения погодных условий в портах Бердянск, Мариуполь, Николаев и Южный действуют ограничения по лоцманской проводке судов.

В Одесской области из-за тумана закрыли два порта

Ранее в Укргидрометцентре отмечали, что видимость из-за тумана по всей стране может снизиться до 200-500 м.

Напомним, 30 октября Киев окутал туман.

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Источник: korrespondent.net