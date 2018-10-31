Еврейская община обвинила НАБУ в слежке

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро вели слежку в центральной Синагоге Киева. Соответствующее заявление главного раввина Украины опубликовано на сайте киевской Еврейской общины.
В заявлении утверждается, что в октябре служба безопасности Еврейской общины нашла в помещениях Синагоги "несанкционированные устройства снятия информации". По их данным, их установили лица, "непосредственно имеющие отношение к НАБУ".
Кроме того, в общине заявили, что помимо скрытых средств слежения в самой Синагоге, около молитвенного дома были обнаружены транспортные средства с поддельными номерными знаками, которые якобы использовались для скрытого наблюдения за Синагогой и ее прихожанами.
Главный раввин Украины и Киева, Моше Реувен Асман, также отметил, что это уже не первый случай ведения слежки за Еврейской общиной со стороны НАБУ. В этой связи он призывает правоохранительные органы провести расследование действий сотрудников бюро.
"Обращаюсь также к диппредставительствам, международным организациям, еврейским общинам с просьбой взять под контроль расследование фактов слежки, которые имеют отношение к проявлению антисемитизма и нарушению религиозных прав в Украине", - заявил Асман.
В НАБУ обвинения пока никак не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что НАБУ поймали на прослушке Холодницкого. В частности, полиция задержала сотрудников Бюро, которые пытались установить новую прослушку в кабинете главы САП. При этом в НАБУ отрицали установку прослушки у Холодницкого.
Также сообщалось, что комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады обвинил Генпрокуратуру в систематическом прослушивании депутатов.
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Источник: korrespondent.net
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