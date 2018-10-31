Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2018, среда, 15:56
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
31. 10. 2018

В Сумах в больнице повесился 97-летний старик

В Сумах 30 октября в комнате лечебного учреждения повесился 97-летний мужчина. Об этом в среду, 31 октября, сообщает со ссылкой на данные областной полиции местное издание Панорама.

Отмечено, что старик перед суицидом оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что сделал это из-за сильной боли.

Кроме того, известно, что в этот же день в Сумах у себя дома повесилась 80-летняя женщина. Труп направлен в морг.

Сейчас полиции предстоит выяснить обстоятельства и причины событий.

Ранее в Черниговской области нашли повешенной женщину возле мертвых детей.

Также сообщалось, что в Винницкой области нашли повешенным солдата-контрактника.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Обидно, когда кот целыми днями жрет, спит, ничего не делает, а жена его любит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.