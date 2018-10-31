В Сумах в больнице повесился 97-летний старик

В Сумах 30 октября в комнате лечебного учреждения повесился 97-летний мужчина. Об этом в среду, 31 октября, сообщает со ссылкой на данные областной полиции местное издание Панорама.

Отмечено, что старик перед суицидом оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что сделал это из-за сильной боли.

Кроме того, известно, что в этот же день в Сумах у себя дома повесилась 80-летняя женщина. Труп направлен в морг.

Сейчас полиции предстоит выяснить обстоятельства и причины событий.

Ранее в Черниговской области нашли повешенной женщину возле мертвых детей.

Также сообщалось, что в Винницкой области нашли повешенным солдата-контрактника.

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Источник: korrespondent.net