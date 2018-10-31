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31. 10. 2018

Часть Луганской области осталась без воды

Жители части Лисичанска и ряда окрестных городков остались без водоснабжения из-за отключения Лисичанскводоканала от электроэнергии. Об этом сообщил пресс-секретарь ООО Луганское энергетическое объединение Евгений Наседкин, пишет УНН в среду, 31 октября.

По его словам, запланировано отключить почти 20 объектов.

"В настоящее время большинство объектов, которые мы планировали отключить, уже отключены. В целом, большинство из них уже отключены", - отметил Наседкин.

Он отметил, что отключены, в частности, станции, обеспечивающие подачу воды.

Эту информацию подтвердили в Луганскводоканале. На предприятии отметили, что ЛЭО 31 октября отключило часть объектов Лисичанскводоканала, в том числе насосную станцию ​​РТИ. Проблема коснулась жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье и села Боровское. Это может повлиять и на теплоснабжение жилых домов в этих городах.

Ранее водоснабжение Торецка и трех поселков в Донецкой области было приостановлено из-за повреждения водопровода. Вскоре в городе возобновили подачу воды.

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Источник: korrespondent.net

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