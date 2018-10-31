В РФ заявили об улучшении состояния Сенцова

Здоровье осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова практически пришло в норму после голодовки, он вернулся к творческой деятельности. Об этом заявил заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко, сообщает в среду, 31 октября, Интерфакс.
"В настоящее время состояние здоровья осужденного Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию", - сказал он журналистам.
По информации Максименко, за прошедшие три недели Сенцов набрал около 10 кг и почти вернулся к своему первоначальному весу.
"Он принимает обычную пищу с учетом ранее данных рекомендаций врачей-специалистов и продолжает находиться под наблюдением медицинских работников", - рассказал представитель ФСИН.
Также, отметил он, Сенцов "вернулся и к активной творческой жизни".
"Он пишет несколько книг и пьесу, в которых планирует отразить современный взгляд на семейные отношения", - сказал Максименко.
При этом он добавил, что Сенцов "поддерживает активные творческие контакты с деятелями искусства, обсуждая с ними вопрос о возможности постановки своей пьесы".
Ранее осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов попросил опубликовать его завещание.
Напомним, 25 октября Олег Сенцов стал лауреатом правозащитной премии имени Сахарова. Сенцов стал первым в истории украинцем, получившим эту награду.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки.
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Источник: korrespondent.net
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