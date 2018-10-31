СБ ООН по Украине: "Выборы ЛДНР" и Азовское море

В Совете Безопасности ООН прошло внеочередное заседание по ситуации в Украине. Основной темой стали "выборы" в самопровозглашенных "ЛДНР" на Донбассе, намеченные на 11 ноября.

Они противоречат минским соглашениями, которые предусматривают проведение выборов на Донбассе в соответствие с украинскими законами.

Первое за полгода заседание по теме Донбасса инициировали представители Швеции, Нидерландов, Польши, Франции, Великобритании и США. Все эти страны прямо осудили запланированные "выборы" и призвали Россию не допустить их проведения.

Россия, в свою очередь, заявила, что минские договоренности не выполняет Киев и виноваты в этом США и Евросоюз. Корреспондент.net рассказывает подробности.

В ООН отказались слушать представителей "ЛДНР"

Члены Совбеза ООН отклонили предложение российской стороны пригласить для участия в заседании представителей самопровозглашенных "республик", сообщает служба новостей ООН в Twitter.

Заседание началось с предложения России о том, чтобы в брифинге по повестке дня участвовала представитель "ЦИК ЛНР" Елена Кравченко. За эту идею проголосовала только сама Россия. Против были семеро делегатов и так же семеро воздержались.

Перед началом заседания группа из восьми европейских членов Совбеза в совместном заявлении подтвердила позицию Евросоюза по Украине - полная поддержка независимости и территориальной целостности Украины. Они осудили запланированные "выборы" сепаратистами на Донбассе.

На 11 ноября намечены выборы главы самопровозглашенной "ДНР", которые пройдут после гибели Александра Захарченко 31 августа в результате взрыва в Донецке.

Европа призывает остановить "выборы" на Донбассе

Представители Британии, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Швеции и Польши осудили незаконные "выборы" и призвали Россию "оказать свое влияние, чтобы остановить" их.

Европейские страны также обвинили Россию в "финансировании и военной поддержке сепаратистов".

Резолюция ЕП. Спецпосланник по Азову и санкции

Попытка перекроить границы Европы

Швеция на заседании Совбеза ООН заявила, что "выборы" являются попыткой "перекроить границы в Европе при поддержке военной силы".

"Это не региональная проблема. Это проблема с глобальными последствиями. Россия с начала агрессии является причиной этого конфликта. И Россия может прекратить этот конфликт, если захочет", - цитирует Радио Свобода шведскую сторону.

США считают, что Россия использует эти "выборы" для достижения своих целей, что мешает проведению переговоров между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым - кураторов по украинской теме из США и России.

До полного выполнения минских соглашений санкции с России не будут сняты, отметили в Штатах.

Франция призвала Россию приложить усилия по обеспечению условий проведения выборов по минским соглашениям.

Нидерланды заявили, что не допустят "перекройки международных границ в Европе с использованием военной силы России".

"Так называемые выборы не только незаконны - они против буквы и духа минских договоренностей. Это конкретный откат в мирном процессе", - сказала голландская сторона.

Великобритания считает, что эти "выборы" могут дестабилизировать ситуацию в Украине.

Агрессивные действия в Азовском море

Заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн назвали действия России в Азовском море такими, что подрывают международное право и нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Агрессивные действия в Азовском море, где Россия мешает доступу в украинские порты, являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, и подрывают международное право", - подчеркнул американский дипломат.

Представитель Швеции также отметил милитаризацию Крыма и напряженность в Азовском море.

Британия, в свою очередь заявила, что открытие Крымского моста - еще одно явное нарушение украинского суверенитета.

Ответ России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Запад потакает Украине в несоблюдении минских договоренностей по Донбассу.

"Киев не соблюдает договоренности о прекращении огня, продвинулся не менее, чем на 15 км вглубь серой зоны, упорно уклоняется от выполнения своих политических обязательств, пытается маргинализировать механизмы минской контактной группы и запустить по второму кругу обсуждение уже согласованных вопросов", - сказал он.

Небензя сказал, что "в этом потакают наши западные партнеры", заявляя, что "ЛДНР" "нет места в минских соглашениях" и что "они должны исчезнуть".

По его словам, Вашингтон и Брюссель обещают снять антироссийские санкции после выполнения минских договоренностей, но Украина, как заявил Небенза, не исполняет их.

"Такая позиция означает приглашение Украине продолжать саботировать минские соглашения, поскольку расплачиваться за это будет Россия. Киев ничего не делает, чтобы выполнить политическую часть Минска, включая положения о выборах, но протестует, когда люди в Донецке собираются заполнить созданный после убийства Захарченко властный вакуум", - добавил постпред России.

Позиция Украины

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в ходе обсуждения в Совбезе напомнил, что "выборы" нарушают законодательство Украины и идут вразрез с минскими соглашениями.

"РФ очень хорошо знает, что эти так называемые выборы нарушают конституцию Украины, Закон Украины о местном самоуправлении в определенных районах Донецкой и Луганской областей и идут вразрез с буквой и духом минских соглашений, который были одобрены резолюцией СБ ООН в 2015 году", - сказал он.

Ельченко назвал выборы в Донбассе "фейковыми", а также "провокацией", которую продвигает Россия. Он добавил, что их результаты "будут недействительными и не будут иметь никаких последствий". По мнению украинской стороны, выборы "могут стать новой отправной точкой вооруженного конфликта" на Донбассе.

По словам дипломата, ключи решения конфликта лежат в Кремле.

"Пока не будет ощутимых изменений в политике России, Совет безопасности будет бесконечно обсуждать экспансионистскую, агрессивную политику России".

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Источник: korrespondent.net