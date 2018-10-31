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31. 10. 2018

Украину посетит еврокомиссар Йоханнес Хан

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан посетит Украину с официальным визитом. Согласно сообщению на сайте Еврокомиссии, Й.Хан посетит Украину 9 ноября.

В то же время агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник уточняет, что целью визита Хана станет обсуждение повестки дня реформ, а также прогресса, достигнутого в рамках Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

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Напомним, до этого Хан посещал Украину в конце мая этого года.

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Источник: korrespondent.net

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