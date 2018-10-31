Украина закрыла "небо" вблизи Крыма - СМИ

В связи с проведением ракетных стрельб Украина объявила опасной зоной для полетов над Черным морем вблизи западного побережья Крыма. Об этом в среду, 31 октября, сообщает Интерфакс, ссылаясь на информацию NOTAM (международного распоряжения об ограничении полетов).
Отмечается, что опасная для гражданской авиации зона полетов установлена над открытыми водами Черного моря с "захватом" воздушного пространства Крыма.
Ограничения устанавливаются в связи с проведением Украиной в этом районе ракетных стрельб на период с 1 по 4 ноября.
Таким образом, Киев ввел запрет на полеты гражданской авиации в этом районе на всех высотах.
Отметим, испытания зенитных управляемых ракет средней дальности прошли на военном полигоне возле Александровки в Херсонской области проходят ровно год назад.
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Источник: korrespondent.net
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