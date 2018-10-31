Уличенные во взятке инспекторы патрульной полиции в Черновицкой области пытались сбежать от сотрудников СБУ на служебном автомобиле. Об этом в среду, 31 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

"На Буковине сотрудники СБУ разоблачили на взятке двух инспекторов патрульной полиции. Оперативники спецслужбы установили, что полицейские требовали от жителя Черновцов шестьсот американских долларов. За эту сумму злоумышленники обещали свое содействие в беспрепятственном перемещении по территории области трех тонн спирта без соответствующих разрешительных документов на его приобретение и реализацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторов задержали после получения очередной части неправомерной выгоды в одном из населенных пунктов Сторожинецкого района области. При этом злоумышленники пытались скрыться на служебном автомобиле, но были задержаны правоохранителями.

Против полицейских открыли дело по статье о получении неправомерного вознаграждения, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: Задержанные полицейские пытались скрыться от СБУ на служебном авто

Напомним, на прошлой неделе в Черкассах на взятке задержали майора ВСУ.

Ранее в Киеве два офицера полиции были задержаны на взятке в 50 тысяч долларов.

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Источник: korrespondent.net