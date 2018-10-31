Суд оправдал венгерскую журналистку, которая поставила подножку беженцу

Верховный суд Венгрии оправдал журналистку, которая ранее была осуждена за подножку сирийскому беженцу с ребенком на руках. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает Daily News Hungary.

Осенью 2015 года видеозапись, на которой оператор телеканала N1 Петра Ласло ставит подножку сирийскому мигранту с ребенком на руках, убегающему от полиции, разошлась по социальным сетям и вызвала волну осуждения со стороны общественности. Женщина была уволена с работы, а в январе 2017 года осуждена на три года условно.

В постановлении Верховного суда говорится, что предыдущий вердикт суда низшей инстанции был вынесен с нарушением правил.

Хотя судьи ВС назвали поступок Ласло недопустимым и заслуживающим морального осуждения, они распорядились закрыть дело в связи с истечением срока давности.

Беженец из Сирии, которого ударила осужденная, позднее получил работу в одной из футбольных школ Испании.

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Источник: korrespondent.net