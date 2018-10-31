Будапешт исключил захват Закарпатья

У Будапешта никогда не было планов захватывать определенные районы Закарпатской области или добиваться их автономного статуса. Об в интервью польскому изданию Gazeta Prawna заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, Венгрия не страдает от "трианонского синдрома", у нее нет никакой тоски по землям, которые некогда входили в состав венгерской части Австро-Венгерской империи.
"Я всегда отвергаю обвинения в ревизионизме. Это глупые и ложные инсинуации. Повторю еще раз - мы не ревизионисты", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста, не решит ли однажды Будапешт на фоне кризиса в отношениях с Украиной изменить границы для защиты венгерского меньшинства.
Сийярто добавил, что Будапешт хочет видеть Украину сильным и демократическим государством, поскольку там проживают также венгры.
Как сообщалось, на прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Варшаве встретился с украинским коллегой Павлом Климкиным. В ходе встречи он предложил заключить соглашение о защите национальных меньшинств.
Накануне Венгрия изменила название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью.
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Источник: korrespondent.net
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