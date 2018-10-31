Синоптики дали прогноз погоды на ноябрь в Украине

В Украине в ноябре 2018 года температура воздуха будет близкой к средним показателям этого месяца. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что средняя температура воздуха составит 1-7 градусов тепла.

Также сообщается, что количество осадков ожидается в пределах 25-50 мм, в горах местами 60-105 мм.

Напомним, на этой неделе в Украине будет преимущественно облачно, местами температура достигнет +21 градуса.

Карпаты засыпает снегом

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net