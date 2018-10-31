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31. 10. 2018

В НАБУ отрицают слежку за центральной синагогой в Киеве

Информация, что Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет незаконные следственные действия в отношении Еврейской общины Киева, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАБУ в среду, 31 октября.

В ведомстве отметили, что сотрудники бюро не устанавливали никаких устройств для скрытой слежки в помещении центральной синагоги столицы и не осуществляли наблюдения за зданием.

"В фокусе расследований Национального бюро – деятельность высших должностных лиц в государственной власти безотносительно к их принадлежности к религиозным или любым другим общинам", – отмечает НАБУ.

В бюро добавили, что их деятельность осуществляется исключительно в правовом поле, где "нет места никаким проявлениям ксенофобии, национальной или религиозной нетерпимости и вражды".

Ранее сообщалось, что НАБУ по результатам деятельности в первом полугодии 2018 года вернуло в государственный бюджет 107 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net

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