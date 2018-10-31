Кабинет министров Украины согласовал передачу части автопарка Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины военным. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает в среду, 31 октября, РБК-Украина.

В частности, как говорится в пояснительной записке к распоряжению Кабмина, в связи с военной операцией на Донбассе возникла необходимость в дополнительных автомобилях для личного состава Вооруженных Сил Украины. В то же время, согласно документу, на балансе Нафтогаза содержатся 23 авто, которые не используются.

Cмотрите фотогалерею: Кабмин передал ВСУ часть автопарка Нафтогаза

"Сегодняшним решением Кабмин согласовал бесплатную передачу 23 автомобилей, в том числе трех Toyota Land Cruiser, одной Camry и четырех Skoda Super B", - говорится в публикации.

Ранее НАК Нафтогаз Украины планировал выставить на продажу почти все автомобили компании, в том числе автопарк Mercedes.

Также сообщалось, что компания НАК Нафтогаз Украины должна быть ликвидирована, поскольку этого требует европейское законодательство.

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Источник: korrespondent.net