Во Франции расследуют частые случаи рождения детей с дефектами конечностей

Во Франции началось общенациональное расследование по факту участившихся случаев рождения детей с дефектами конечностей. Об этом в среду, 31 октября, сообщает Reuters.
Инициатором расследования выступило Министерство здравоохранения Франции. Сообщается, что на этой неделе были зафиксированы несколько новых случаев.
По информации Агентства общественного здравоохранения Santé Publique France, в 2000-2014 годах в восточной части страны недалеко от границы со Швейцарией было выявлено 18 случаев рождения детей с дефектами. Еще 7 подобных случаев были зафиксированы в западной части Франции с 2007 по 2013 год.
"Я хочу знать, что происходит, и думаю, что и вся Франция тоже", - сказала министр здравоохранения Франции Агнес Бузин. Она добавила, что причиной мог быть экологический фактор, в том числе пища, которую употребляли женщины во время беременности.
Сообщается, что полный отчет будет представлен в июне 2019 года.
Ранее в Бельгии усталость от работы признали болезнью. По данным исследователей, рано или поздно на работе "выгорает" каждый десятый житель страны.
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Источник: korrespondent.net
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