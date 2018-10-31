В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с погрузочным краном, в результате чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает La Vanguardia в среду, 31 октября.

Cмотрите фотогалерею: В Барселоне паром врезался в кран

Паром, принадлежащий компании Grandi Navi Veloci, перевозил пассажиров и транспортные средства. Он врезался в причальную стенку, где находились несколько кранов, и повалил один из них.

🔴IMPRESIONANTE video que nos ha llegado del accidente de hoy en el @portdebarcelona. Que horror. pic.twitter.com/zrmj5dDy1V — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 31 октября 2018 г.

После падения крана начался пожар.

🔴Aquí podéis ver el momento justo del accidente pic.twitter.com/qnnm3t342b — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 31 октября 2018 г.

В результате аварии никто не пострадал, пожарные смогли потушить пламя за несколько часов.

Упавший кран повредил несколько контейнеров на берегу, в которых хранились опасные химикаты.

Из-за этого с прилегающей территории эвакуировали всех работников, а Департамент гражданской обороны предупредил о возможном загрязнении моря.

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Источник: korrespondent.net