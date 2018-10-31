Часть Эйфелевой башни продадут на аукционе

В международном аукционном доме Artcurial на Елисейских полях выставят на продажу часть лестницы Эйфелевой башни, демонтированной в 1983 году. Как сообщает turist.ee, она имеет высоту чуть более четырех метров и насчитывает 25 ступеней.
Экспонат является одной из секций оригинальных винтовой лестницы 1889 года, которые когда-то соединяли второй и третий уровни башни. Аукцион назначен на 27 ноября. До этого часть лестницы, которая оценивается в 60 тысяч евро, станет частью выставки во дворе Artcurial.
Лестницы демонтировали 1983 года, когда был установлен лифт между двумя последними уровнями Эйфелевой башни. В результате стальную часть памятника разрезали на 24 секции высотой от 2 до 9 метров. Различные части лестницы сейчас находятся в собственности престижных учреждений, а также в частных коллекциях по всему миру.
Напомним, в мае в Эйфелеву башню попала молния.
Источник: korrespondent.net
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