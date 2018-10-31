Порошенко поручил возобновить кредитование

Президент Петр Порошенко в среду, 31 октября, подписал закон о возобновлении кредитования. Об этом он сообщил во время встречи с представителями украинского бизнеса, передает 112 Украина.

Ожидается, что закон позволит уменьшить риски кредиторов при осуществлении кредитных операций, а это должно облегчить доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к использованию банковских займов.

Также предполагается, что будут защищены права кредитора-ипотекодержателя, документ юридически обезопасит институт поручительства.

Кроме того, банки смогут получать важную для кредитных отношений информацию о заемщике. Станет невозможным отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора.

Уменьшатся риски уклонения от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика.

Отметим, ранее Верховная Рада приняла Кодекс Украины по процедуре банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц.

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Источник: korrespondent.net