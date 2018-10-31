Порошенко подписал закон "маски-шоу стоп"-2

Президент Петр Порошенко в среду, 31 октября, подписал так называемый закон "маски-шоу стоп-2", сообщает Интерфакс Украина.

Отмечается, что Порошенко подписал документ непосредственно на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

"Закон под условным названием "маски-шоу стоп-2" упрощает привлечение к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконные решения об открытии криминального производства и которые потом были отменены судом. Попросту говоря - за неправомерное преследование бизнеса виновные будут нести персональную ответственность, в том числе, и материальную", - сказал глава государства, подписывая закон.

Президент также призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроекта о бизнес-омбудсмене во втором чтении.

Напомним, Верховная Рада 321 голосами приняла в первом чтении и в целом правительственный законопроект №8490.

Этим документом предусматривается установление возможности другого лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии дела, если истекли сроки, установленные для проведения досудебного расследования с момента внесения сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении.

Ранее сообщалось, чтона заседнаии 13 июня правительство утвердило внесение изменений в закон "маски-шоу стоп".

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Источник: korrespondent.net